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攝影家張照堂81歲辭世 開啟撰述調查台灣攝影史的推手

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
張照堂獲第59屆金馬獎終身成就獎。圖／國家影視聽中心提供
張照堂獲第59屆金馬獎終身成就獎。圖／國家影視聽中心提供

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攝影家張照堂昨晚上11點於台北逝世，享壽81歲。攝影刊物「攝影之聲」上午於臉書發布此一訊息，表示代替家屬通知。張照堂的創作橫跨電影、電視、紀錄片、實驗電影與靜態攝影等視覺藝術，長年投身編輯、策展與教育，對台灣攝影暨影像文化發展影響巨大。

張照堂於1943年生於台北板橋，初中時因為哥哥借他一台相機，開始對攝影產生興趣；高中時期參加攝影社，隨擔任指導老師的攝影家鄭桑溪拍攝，展開影像探索。那個年代不重視藝術，張照堂考上台大土木工程系，卻傾心文學與藝術，深受超現實主義、存在主義與現代主義思潮影響。1965年，張照堂與鄭桑溪舉行「現代攝影雙人展」，其迥異主流的視覺風格引發矚目。

1968年起，張照堂在中視擔任攝影記者，參與製作不少引發討論的電視紀錄片，如「大甲媽祖回娘家」、「印象之旅」系列等。他也曾加入電影產業擔任攝影師，作品包括電影「殺夫」、「唐朝綺麗男」、「淡水最後列車」等。

而張照堂對台灣攝影的重要貢獻是開啟調查撰述台灣現當代攝影家的先河。他從1988年起陸續發表或參與編輯「影像的追尋：台灣攝影家寫實風貌」、「台灣攝影家群像」等書，系統性介紹台灣攝影家。他於1999年獲頒國家文藝獎、2011年獲頒行政院文化獎，是台灣唯一獲得這兩項榮譽肯定的攝影家，更在2022年獲頒金馬獎終身成就獎。

大甲媽祖 電影

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