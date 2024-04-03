兒童節連假 中市籲學校別出作業

明天兒童節，緊接著有4天連假，台中市長盧秀燕昨表示，鼓勵學校在未來4天「不要出作業」，讓全家好好享受假期；依照慣例，本周各校可挑選一天，上課不帶書包，可以大玩一天。彰化縣舉辦「童」在一起活動，以親子陪伴為主題。南投縣教育處表示，未規定取消作業，但各校都有默契，減少功課，讓親子快樂出遊。

台中市家長會長協會榮譽理事長許雅菁說，4天連續假期很難得，如果讓孩子都沒有作業，可以放鬆一下，全家人增進感情，不會因這4天沒作業就讓課業退步。

豐原富春國小邀專人到校表演魔術，孩子不亦樂乎。校長李秀櫻說，兒童節不給作業，這是很棒的建議，家長難得連假陪伴孩子，不要有作業，孩子會很開心，但還是要尊重教學第一線教師的決定。

彰化縣長王惠美說，兒童節整合文化局、社會處與教育處，以親子陪伴為主題，舉辦多場次活動，4日在和東國小有「我的風神寶寶與風神寶寶」，5日在福興國中活動中心有萍蓬草兒童劇團的「格列佛遊記」；連假後13日合興國小風雨球場有「台非融合創作音樂會」，14日在大村國小活動中心有「許願金針花」。

南投縣教育處表示，未規定學校取消作業，但為了讓孩子開心，各校都有默契，減少甚至取消作業；學校除表揚模範兒童，各校大多在春假前完成段考，讓兒童放假不用再煩惱考試，歡度假期。