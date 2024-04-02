不一樣的兒童節 野柳國小學生當一日導覽員

四月份是兒童專屬的歡樂月，在兒童節前夕，野柳國小為學生們籌備了一場不一樣的兒童節慶祝活動，要讓學生將在校所學實際應用，擔任地質公園的一日導覽員，將海洋教育的相關知識透過導覽解說帶給走訪地質公園的遊客。

野柳國小校長張錦霞說，攜手學校旁的野柳地質公園，一起把守護海洋與地質的觀念帶給到訪的遊客，將在學校裡學到的海洋教育解說與在野柳地質公園裡學到的地質知識，透過導覽的方式來服務遊客，藉此深化對海洋與地質的相關知識，並且培養孩子的台風與自信心。

這次的導覽解說中包含了貝殼解說、食魚紅綠燈、慢魚運動、潮間帶藻類生態、漁事文化與北海岸地質地形，希望透過孩子平時所學傳承家鄉海洋文化，也讓社會大眾一起來守護地質及海洋生態。