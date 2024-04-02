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盧秀燕鼓勵4天連假不出作業 家長贊同：不影響課業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕鼓勵學校4天連假不出作業。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕鼓勵學校4天連假不出作業。記者陳秋雲／攝影

兒童清明連假將至，台中市長盧秀燕今在政會議宣布，鼓勵學校在未來的4天連假「不要出作業」，讓全家好好享受兒童節連假。學校、家長團體多數樂觀其成，認為孩子4天連假不要有作業，全家不只有時間可增進親子感情，孩子也會很開心，達到真正「兒童節快樂」的意義。

後天起連放4天假，市長盧秀燕表示，鼓勵學校不要出作業，讓學生放開心情，與家人好好共度4天連假。

台中豐原富春國小今起舉行一系列兒童節活動，今日邀請專人到校表演魔術，讓孩子看得不亦樂乎。校長李秀櫻表示，市長的建議很好，她也樂觀其成，家長難得連假可陪伴孩子，孩子不要有作業，全家不只有時間增進親子感情，孩子也會很開心，達到真正「兒童節快樂」的意義。

李秀櫻說，校方將傳達市長政策，不過最後仍尊重老師決定。

台中市家長會長協會榮譽理事長許雅菁說，對市長的美意相當贊同，4天連續假期很難得，如果讓孩子這4天沒有作業，孩子可放鬆一下，也讓全家有更多的親子時光相處，況且不會因為這4天沒有作業，就因此讓課業退步。

兒童節 親子 連假

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