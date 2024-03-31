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嘉縣安東國小 新足球場啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，昨天舉辦64周年校慶為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，昨天舉辦64周年校慶為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供

嘉義縣安東國小足球隊是比賽常勝軍，球隊人數漸增，卻缺乏專業訓練場地，為讓學生安心練球，今年新建球場，是嘉義縣首座人工草皮標準5人制足球場，昨在64周年校慶中熱鬧啟用，教育處長李美華盼未來培養更多運動健將。

校長吳宗成說，安東國小足球場原本是泥地加草皮，泥土裡容易有小石子，下雨也會坑窪積水，排水不良造成練習不便，今年新設人工草皮足球場，現在不用再擔心下雨或跌倒受傷，選手能盡情發揮。

李美華表示，安東國小多次在縣內比賽拿下好成績，也代表嘉義縣參加全國賽，為提升球員訓練品質，向中央爭取500萬元經費新建足球場，其中縣府自籌50萬元，中央補助450萬元，新球場落成後，希望能培養更多運動健將。

安東國小今年與南新國小組成足球聯隊，拿下嘉義縣運動會男女雙料冠軍，也曾獲國小世界盃足球賽嘉義縣復賽男童、女童組冠軍，安聯小小世界盃全國殿軍，打貓盃足球錦標賽男童組冠軍，足球基層訓練站對抗賽男童組冠軍及女童組殿軍。吳宗成說，安東國小共110名學生參加足球隊，聘3名專業教練，每次比賽從中選出優秀選手組隊。

嘉義 足球 運動

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