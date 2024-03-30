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嘉縣安東國小64周年校慶 足球小將慶新球場落成

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，今天舉辦64周年校慶，同時也為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，今天舉辦64周年校慶，同時也為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供

嘉義縣安東國小足球隊是近年足球賽常勝軍，球隊人數漸增，卻缺乏專業訓練場地，今年學校新建人工草皮足球場，是嘉義縣首間有人工草皮標準5人制足球場的國小，新球場趁今天64周年校慶剪綵啟用，教育處長李美華盼安東國小未來培養更多運動健將。

校長吳宗成說，安東國小足球場原本是泥地加草皮，泥裡易有小石子，下雨也會坑窪積水，排水不良造成練習不便，今年新設人工草皮足球場，是嘉義縣首間有人工草皮標準5人制足球場的國小，現在不用再擔心下雨跌倒受傷問題，能讓選手能盡情發揮。

李美華表示，安東國小多次在縣內比賽拿下好成績，代表嘉義縣參加全國賽，為提升球員訓練品質，向中央爭取核定500萬元經費，縣府自籌50萬元配合款新建人工草皮足球場，新球場落成後，盼培養更多運動健將。

安東國小今年與南新國小組成足球聯隊，拿下嘉義縣運動會男女雙料冠軍，也曾獲國小世界盃足球賽嘉義縣復賽男童、女童組冠軍，安聯小小世界盃全國殿軍，打貓盃足球錦標賽男童組冠軍，足球基層訓練站對抗賽男童組冠軍及女童組殿軍，表現十分優異。

吳宗成說，安東國小共有110名學生參加足球隊，為此特別聘請3名專業足球教練，針對低中高年級及性別制定不同訓練方案，每次比賽從中選出優秀選手組隊，家長們也自發組成的後援會，支持全台比賽車資及餐食，一起爭取好成績。

嘉義縣安東國小今年新設人工草皮足球場，讓學生練習更安全。圖／安東國小提供
嘉義縣安東國小今年新設人工草皮足球場，讓學生練習更安全。圖／安東國小提供
嘉義縣安東國小今年新設人工草皮足球場，讓學生練習更安全。圖／安東國小提供
嘉義縣安東國小今年新設人工草皮足球場，讓學生練習更安全。圖／安東國小提供
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，今天舉辦64周年校慶，同時也為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供
安東國小是嘉義縣足球常勝軍，今天舉辦64周年校慶，同時也為新球場落成剪綵。圖／安東國小提供

嘉義 足球 運動

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