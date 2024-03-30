高雄樹德家商60周年校慶 資深校友回娘家「尋親尋寶」

高雄市樹德家商今慶祝創校60周年，邀資深校友回娘家，並以「大手牽小手，青春靚回首」為主題，邀畢業滿10年以上的校友攜手第2代、第3代家庭成員回母校「尋親、尋寶」，重溫學生時代記憶。

傑出校友包括登瑞集團昇捷建設公司董事長梁慧琪、楠梓特殊學校前校長聶惠如、台北城市科大民生學院院長蕭靜雅、國際技能競賽美容職類金牌國手傅美慧等300多人出席。董事長朱元祥、校長陳清美、校友會長蘇博廷及也是資深校友的家長會長鄭春蓮切下大蛋糕，歡唱生日歌，展現樹德人同心。

樹德家商表示，距上次樹德舉辦校友回娘家活動已近10年之久，不少畢業屆滿10年、20、30、40年以上的校友齊聚一堂，久別重逢熱鬧非凡，回憶滿滿話當年，這群身兼教職的資深校友，對母校有著深厚的情感連結，為母校春風化雨奉獻大半青春歲月，也為學弟妹樹立優良的典範，傳遞樹德非凡的精神與文化。