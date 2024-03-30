輸人不輸陣 彰化中小學生展演才藝不求獎勵

彰化縣中小學學生才藝社團展演，今年第一場今在大村國小活動中心熱鬧展開，一校至少一社團上場表演，不是競賽也沒將額外獎勵，學生不願被比下去都卯足勁展現才藝，較勁意味濃厚。

縣內中小學學生才藝社團展演今年邁入第三年，在員林區（大村國小）、鹿港區（鹿江國際中小學）、二林區（草湖國中）、溪湖區（埔心）分4區舉辦。首場員林區23所國中小學各推才藝社團，從武術、舞蹈到管弦樂，學生都很認真表演；場外警察、衛生、環保、社大、樂齡學習中心設攤玩遊戲，氣氛熱烈。