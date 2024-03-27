汐止北峰國小地平改善動工 趕在百年校慶前完工

汐止區北峰國小校門口中庭的地磚鋪面，長期以來出現碎裂破損不平整的情況，尤其在下雨天積水難走也危險，所以，新北市議員張錦豪也協助爭取改善，在之前的會勘後，現在學校地平改善工程已經動工，預計在4月底前，也就是趕在百年校慶前完工，展現新風貌。

新北市議員張錦豪表示，北峰國小的地平改善有向中央爭取到六成的經費，市府教育局有出四成，總經費是450萬，預計在下個月月底會完成，因為要配合5月份的百年校慶，目前大門有一側已經在動工了，等完成再換另一側，全新的地平除了保持透水性之外也更平坦，讓學生走起來更安全，在兼顧學童安全及停車方便性，讓空間配置更完善，展現全新風貌。

北峰國小主任劉昌鴻指出，學校校門旁的地平真的破損的蠻嚴重，之前有協助邀集相關單位現場會勘，也獲得中央及市府的經費補助，這次工程有做三期的規劃，因為加上後方籃球場地平的部分，也在議員張錦豪的協助爭取下，獲得了市府教育局的經費補助，有要同步做地平改善工程，所以，會分為三期施作，施工開挖中發現底下過去是農地、以及灌溉的溝渠，開挖又出現一些狀況，好在請示上級，在專業人員現場會勘後，可以有效處理，雖然工程有稍許的延宕，但還是希望能夠在4月底也就是百年校慶前將工程順利完成，用嶄新的環境，迎接百年校慶。