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世界級IKA德國奧林匹克廚藝大賽 宜蘭李冠儒勇奪3金1銅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙大讚李冠儒是宜蘭之光、台灣之光。圖／縣府提供
縣長林姿妙大讚李冠儒是宜蘭之光、台灣之光。圖／縣府提供

就讀景文科大餐飲系3年級的李冠儒是優秀宜蘭子弟，日前參加「2024IKA德國奧林匹克廚藝大賽」勇奪3金1銅，並榮獲動態蔬果雕刻世界第3名的殊榮。縣長林姿妙今天頒獎表揚，大讚李冠儒的表現，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單。

2024年德國IKA奧林匹克烹飪競賽於2月2至7日在德國司徒加特舉行，每4年舉辦一次，今年是第26屆賽事，是世界廚師協會所舉辦為最頂尖規模最大最具權威的A級比賽，這屆共有67個國家、3000多位選手參加，競爭激烈。

李冠儒就讀羅東高商的最後1年開始接觸蔬果雕，考進景文科大餐飲管理系，持續朝這方面努力，而且一直把參加IKA德國奧林匹克廚藝大賽當成目標，幾乎「以校為家」每天下課後設計作品，持續不斷練習到深夜，累積實力，這次為了能與世界的好手交流切磋，賽前幾個月就開始密集準備。

李冠儒日前隨同景文科大餐飲管理系師生代表國家參賽，他在動態蔬果雕的預賽與決賽都拿下金牌，2項總分是世界第3，獲得銅牌；在靜態蔬果無支架比賽拿下1金、有支架拿到1銅，總共是3金1銅及動態蔬果雕刻世界第3，站上了國際賽事頒獎台，替國家爭取最高榮耀，讓他感到開心雀躍，一切努力都值得。

他感謝景文科技大學指導老師高世達的教導、校長于第校長、院長胡宜蓁院長、蔡淳伊主任及學校老師的支持與協助，期許未來持續努力增進，發光發熱，為國爭光。

縣長林姿妙今天表揚李冠儒時，大讚宜蘭囝仔勁厲害，透過努力不懈為宜蘭、台灣爭光，李冠儒的母親今天也陪同受獎，欣慰兒子有如此優異的表現。

李冠儒努力不懈，他的果雕手法細膩，日前參加「2024IKA德國奧林匹克廚藝大賽」勇奪3金1銅，並榮獲動態蔬果雕刻世界第3名的殊榮。圖／縣府提供
李冠儒努力不懈，他的果雕手法細膩，日前參加「2024IKA德國奧林匹克廚藝大賽」勇奪3金1銅，並榮獲動態蔬果雕刻世界第3名的殊榮。圖／縣府提供
就讀景文科大餐飲系3年級的李冠儒是優秀宜蘭子弟，日前參加IKA德國奧林匹克廚藝大賽，勇奪3金1銅，並榮獲動態蔬果雕刻世界第3名的殊榮，縣長林姿妙今天頒獎表揚，大讚李冠儒表現。圖／縣府提供
就讀景文科大餐飲系3年級的李冠儒是優秀宜蘭子弟，日前參加IKA德國奧林匹克廚藝大賽，勇奪3金1銅，並榮獲動態蔬果雕刻世界第3名的殊榮，縣長林姿妙今天頒獎表揚，大讚李冠儒表現。圖／縣府提供

宜蘭 德國 林姿妙

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