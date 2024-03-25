馬祖東莒國小全校僅6學生 模範兒童選舉成全島最熱話題

連江縣東莒國小全校僅6名學生，日前校內舉辦模範兒童選舉，小朋友自製拉票海報，「準時交作業」、「體能很強」都成為爭取支持理由，小小選舉卻成為島上民眾熱議話題。

兒童節即將到來，連江縣各國小均有選拔模範兒童傳統。全縣學生人數最少、5個年級共6名學生的東莒國小，22日由校內師生投票選出模範兒童，每人最多可以投3票，選出3名，最終由林庭妍以16票、曹恆睿11票、劉城伊10票當選。

小朋友們有模有樣製作海報，寫上自己的好人好事發表，從「熱心助人」到「準時交作業」、「跟弟弟妹妹玩」，甚至還有「體能很強」，積極爭取支持。2年級的劉城伊還製作「請投我3票」海報，希望所有人將3票都投給他。

東莒國小校長劉碧雲說，模範兒童選舉過程比照地方選舉，選前讓孩子們自己製作海報、拉票，選舉時還有發票、圈票、投票、唱票、計票等程序，培養學生公民參與。