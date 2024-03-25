通過可行性評估 三重五華國小多功能大樓 拚明年動工

新北市三重重陽重劃區一帶建案林立，加上北環段開工，人口增多，周邊學校需求大幅增加，經在地議員與里長爭取，新北市府通過可行性評估，將在五華國小打造多功能教學大樓，除增加校園班級數，也有地下1、2層約200個汽車停車位與綜合球場供周邊鄰里使用。民代要求加速期程，明年就該動工；新北市教育局表示，待經費簽核後，朝明年動工目標邁進。

三重東區目前有碧華、五華2所國小，112學年度碧華國小普通班有80班，是新生額滿學校，五華國小普通班78班，也逼近額滿，地方增班需求日漸迫切。

市議員李翁月娥表示，五華國小在30年前興建，當時只規畫60班教室，如今入學數快超過80班，連幼兒園入學也擠破頭。五華國小後方真武宮都更，加上仁義街重劃案，未來周邊至少再增1萬戶，再不趕快擴建校園，恐怕會來不及。

李翁月娥也說，周邊人口眾多，校舍要有敦親睦鄰措施，包括提供活動中心、開放運動場等，與地方共好。

教育局分析，五華國小未來5年在籍學生數將逐年減少，因為鄰近仁義重劃區建案多，潛在就學人數亦呈現增長趨勢，仍有增闢教室需求，可行性評估已核定，經費正在府內簽核，估計落在9億5000萬元左右，將打造地下2層、地上5層的多功能教學大樓，規畫幼兒園2歲專班2班、3至5歲專班4班，還有特殊教育教室7間及普通教室12間。此外為敦親睦鄰，綜合球場、多功能教室、舞台及附屬空間將提供里民使用。

在地三重五福里里長李富山表示，碧華國小是額滿學校，五華也逼近額滿，地方憂心未來2所小學額滿該怎麼辦，希望市府加快興建校舍期程。