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北市某高中爆衝突…學生段考到一半聞校內吵架聲 校方回應了

中央社／ 台北23日電
北市某高中昨天段考英文聽力時，不少學生表示聽到校園內傳出吵架聲。 情境示意圖。圖／Ingimage
北市某高中昨天段考英文聽力時，不少學生表示聽到校園內傳出吵架聲。 情境示意圖。圖／Ingimage

北市某高中昨天段考時，學生聽聞校園內有吵架聲，甚至傳出有人亮刀；校方表示，是熱食部員工溝通時音量大，校長及教官第一時間到現場，也已跟木新派出所報案。

北市某高中昨天段考英文聽力時，不少學生表示聽到校園內傳出吵架聲，甚至指控對方亮刀、打人等。

校方表示，是熱食部員工離職卻沒拿到薪水，溝通過程中產生衝突，沒有持刀爭吵或肢體衝突等，校長、教官、主任第一時間就趕到熱食部且全程在現場。

校方說，已跟木新派出所報案並啟動校安通報機制，熱食部主管跟員工已就薪資給付狀況和解，當事人也都到木新派出所說明。

校方說，行政團隊正在研議，不再讓類似情形發生。

北市 教官 校園 薪資

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