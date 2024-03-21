香蘭國小轉公辦民營 無限期暫緩

台東縣太麻里鄉香蘭國小擬公辦民營轉型實驗小學，引發地方不滿及原漢對立，反對方原訂今天到縣府陳情抗議，推動學校轉型的公益平台文化基金會昨卻早一步發布聲明，將無限期暫緩此計畫，讓支持計畫的家長感到十分遺憾，不過反對方擔心公益平台事後仍會偷偷運作，強調今日陳抗行動依然不變。

香蘭國小是原住民重點學校，未來若要改制，須取得設籍學區二分之一以上成年原住民書面同意，不過今年2月22日公聽會上意見嚴重分歧，多名議員要求教育處審慎評估，反對方也醞釀今天到縣府陳情抗議。不料力促學校轉型的公益平台文化基金會昨卻臨時發布計畫暫緩，再掀風波。

公益平台文化基金會發布聲明，指也許因緣尚未具足，學校轉型計畫雖暫緩，但對偏鄉教育改革的使命永不改變，「引起在地居民的不安與分歧，實非平台對於未來教育轉型的期望與初心」。

香蘭國小無限期暫緩轉型，消息一出，支持方家長直呼遺憾。有家長表示，教育部很早就進行轉型程序，基金會也很認真辦公聽會，卻突然暫緩。

反對方家長則質疑，暫緩消息是公益平台自行發出，難保後續不會偷偷運作，希望縣府不要漠視在地8成反對家長的心聲及孩子的受教權益。