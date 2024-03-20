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智慧校園再升級 竹圍國小28班有觸屏式大螢幕

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市竹圍國小學童，使用互動學習設備，新北市議員陳偉杰爭取一到四年級每班28班都增設86吋大型觸屏設備取代傳統黑板。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市竹圍國小學童，使用互動學習設備，新北市議員陳偉杰爭取一到四年級每班28班都增設86吋大型觸屏設備取代傳統黑板。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市教育數位化邁入「數位優化」階段，從大學、國高中到國小甚至是幼兒園，從去年開始教室裡面都改成使用大型觸控螢幕面板，取代光線不足的投影設備來進行教學，而為了要讓新北市竹圍國小學童，使用互動學習設備，提升數位化學習，新北市議員陳偉杰爭取一到四年級每班28班都增設86吋大型觸屏設備取代傳統黑板。

新北市議員陳偉杰表示，過去力推數位教室，這次協助竹圍國小全校 裝設電子螢幕，藉由使用86吋觸控屏幕進行教學，讓孩子們可以看得更清楚，還有滑軌式的黑板，更便於老師的互動教學，也讓知識可以直接傳達給同學了解。觸控式螢幕使用環保白板筆，除了減少粉筆灰，也可以保障空氣品質，提供良好的學習環境讓學童學習可以更活潑。

竹圍國小校長蔣承志也說，這次感謝教育局及市議員的幫助將學校從一年級到四年級共28個班級都換成觸控式屏幕，改善過往投影明度不足的問題之外，更能夠順暢地搭配平板有效活化教師教學，提升學生學習互動。另外市議員也說，這次也一起幫竹圍國中升級觸屏，讓孩子上了國中後也可以享受到數設備無逢接軌。

議員 陳偉杰

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