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水林「白宮」重現台美合作歷史 老建築令新住民感觸多

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》。圖／擷取自再會啦白宮臉書
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》。圖／擷取自再會啦白宮臉書

雲林縣水林鄉水燦林小學的圖書館，早年是美國軍方與醫學界約半世紀前配合人工牛乳營養試驗計畫，在學校興建的工作站，因是兩層樓白色建築被鄉民稱為白宮，現在已變成國小圖書館，這段歷史曾拍成紀錄片《再會啦白宮》，雲林婦幼關懷協會帶領新住民前往參觀，了解這段消失的歷史，每個人感觸良多

為提高新住民對家鄉文化認知，移民署委由北港戶政事務所舉辦水林文化體驗營，今天開課除介紹水林鄉顏思齊開台史，更由雲林婦幼關懷協會帶領參觀二戰期間駐美單位留下的建築「白宮」，同時也邀請水林黃金蝙蝠館及多位手工藝老師，讓新住民深度了解居住的水林鄉文化生態之美，同時也學習更多手工藝豐富生活。

水林鄉被譽為開台第1鄉，也是蕃薯的原鄉，近距離探尋先民開墾史跡，宛如走進時光隧道，顏厝寮十寨的古代聚落結構，以及顏思齊紀念館內收集豐富的顏家軍早年的航海故事，引人入勝，最令新住民深刻印象，還是半世紀前，美軍留在水燦林國小內的一座白色老建築「白宮」，在婦幼協會執行長黃慧玲導覽下，揭開白宮的神祕面紗。

黃慧玲指出，目前農業部前身，早年稱為農業復興委員會，50年代曾與美國海軍醫學研究所及美國約翰霍普斯金大學合作，進行人工牛乳等營養研究計畫，在水燦林國小內興建1棟白色外觀的工作站，當地人稱之為「白宮」。

她說，這棟建築並由水林子弟導演李建成，還原當年時代背景拍成《再會啦白宮》紀錄片，詳細紀錄50年前在水林美軍營養工作站長達10年的事實，忠實記錄被遺忘的戰後台美合作歷史，呈現感人的情誼及早年農村生活與濃濃人情味，紀錄片還拿下美國、義大利影展最佳紀錄片等獎項，名揚國際。

新住民觀賞完紀錄片再重返歷史現場，走進「白宮」，雖已成圖書室，但不變的內部格局，依舊呈現當年的風貌，新住民從中了解早年尚未開發的台灣也曾接受美援的經過，對從異國來到台灣的她們，感受特別深刻。

新住民也學習古早美食手藝，以在地特產製作蜜地瓜，設計手作百合胸花，更驚艷黃金蝙蝠的生態保育成果，縣府民政處長蕭德恕及北港戶政事務所主任曾錦芳說，新住民透過深度文化之旅、藝術生態涵養，融入水林在地生活，讓她們打從心底愛上水林，讓異鄉變成家鄉，意義非凡。

雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，深度了解水林歷史文化。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，深度了解水林歷史文化。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》，如今已成為學校圖書館。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》，如今已成為學校圖書館。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，感觸良多。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，感觸良多。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，深度了解水林歷史文化。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，深度了解水林歷史文化。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，感觸良多。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，雲林婦幼關懷協會和北港戶政所帶領新住民回到歷史現場參訪，感觸良多。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》，如今已成為學校圖書館。記者蔡維斌／攝影
雲林水燦林國小保留50年前美軍一座實驗室「白宮」，並由水林子弟導演李建成拍成紀錄片《再會啦白宮》，如今已成為學校圖書館。記者蔡維斌／攝影

新住民 白宮 紀錄片

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