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淡水新興里長愛心不斷 再捐五萬元給新興國小

觀天下／ 記者許端／淡水報導
淡水區新興里長吳錦泉個人的3萬元及新興里黃金資收站所換來的收入2萬元，要捐給新興國小幫針對學校體育項目，給學生體育優良獎助學金。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里長吳錦泉個人的3萬元及新興里黃金資收站所換來的收入2萬元，要捐給新興國小幫針對學校體育項目，給學生體育優良獎助學金。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區新興里長吳錦泉從疫情爆發開始第一年到第三年了，每年都捐助超過三萬元的防疫基金給新興國小，雖然現在疫情緩和，但里長吳錦泉帶著現金，分別有里長吳錦泉個人的3萬元及新興里黃金資收站所換來的收入2萬元，要捐給新興國小幫針對學校體育項目，給學生體育優良獎助學金。

新興里長吳錦泉表示，過去不使是從捐助防疫基金開始，到幫助學校弱勢學童，而新興國小有桌球、田徑、樂樂棒球等體育社團活動，同時也鼓勵學生在體育項目上有更好的成績。

里長吳錦泉說，黃金資收站是靠大家將不要的東西來回收換取點數現金等等，也是靠著里內愛心來支持，校長表示，里長過去就非常熱心關心學校，而且也身兼國小志工，這次捐助學校的體育項目，給獎助學金，對於學校來說可說是幫助非常大，也感謝里長的愛心支持。

愛心 淡水 獎學金 疫情

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