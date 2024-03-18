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桃園后厝國小廢校前畢業環島 師生完成最美回憶

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
桃園市大園區后厝國小因桃園航空城計畫範圍內，7月31日正式廢校，畢業生環島也成了學校最後一次的單車環島之旅。圖／紅樹林有線電視提供
桃園市大園區后厝國小因桃園航空城計畫範圍內，7月31日正式廢校，畢業生環島也成了學校最後一次的單車環島之旅。圖／紅樹林有線電視提供

桃園市大園區后厝國小一群單車孩子在師長帶領下，今(18)日上午到達新北市淡水區金色水岸，學校自2010年起發起單車畢業環島，今年邁入第11屆，由於學校是屬於桃園航空城計畫範圍內，即將在今年7月31日正式廢校，而這次畢業生環島也成了學校最後一次的單車環島之旅，將成為畢業生最珍貴的畢業禮物。

后厝國小校長王建興表示，學校每年都會帶畢業生展開自行車環島之旅，總里程超過1000公里，今年從3月7日出發歷時12天，6年級畢業生共有14人參與，校長與2位教師全程陪同，在今天回到最熟悉的路線淡水河岸，也讓他們剩下最後一哩路就完成這最難得的挑戰。學生也說過去十多天當中，有下雨也有大熱天，對體能來說相當困難，但他們也都挺過去完成這最不可能的任務。

后厝國小被號稱「全台灣騎最遠的小學」美譽，單車環島是一項極限任務，更是一場台灣人文風貌的饗宴，對於學生日後人格養成與生涯規劃，必定更豐富多元。學生也說，雖然訓練及環島過程會很辛苦，但努力將是值得的，絕不輕言放棄。而這些過程點滴留下最珍貴的回憶。

單車 小學 桃園 淡水河 環島 自行車

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