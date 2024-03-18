新北教育季「閃耀SHINE YO」登場 展現跨域創新成果

Open for you 2024新北閃耀教育季 SHINE YO系列活動，新北高中OPEN DAY暨啟動記者會今(18)日在新北高中熱烈展開，教育季活動自3月至5月，不僅擴大辦理新北各校Open day，系列活動融入自主學習、地方創生、藝術美感、國際雙語、資訊科技等議題，以論壇、社區走讀活動及成果展出等形式，呈現國高中跨域創新豐碩成果。

教育季活動主軸「Open for you」標誌新北的教育永遠為親師生敞開，並以「閃耀SHINE YO」貫串S-Student portfolio 學生學習歷程檔案實作工作坊、H-High school learning outcome 新北教育成果大公開、I-Independent learning 自主學習大開箱論壇、N-New Taipei tour 新北數位走讀小旅行、E-Education Expo Wow So Big~新北市大教育國際博覽會、Y-Youth forum 青年創生論壇、O-Open school day 新北校校OPEN DAY等7大主題活動，充分展現新北教育的多元與活力。

教育局副局長劉明超表示，新北市不僅領全國之先辦理教育季活動，擴大規模呈現新北國高中跨域創新教育成果，以「Open for you」為主題，打破過往教育月形式，延伸自3月至5月擴大規模辦理，地點自市府一樓延伸至各校、社區辦理，全國規模最大，參與對象更擴大邀請北基宜花地區及社區團體共同參與，將激盪出各界跨域合作的創新火花。

本次也進一步擴大辦理新北各校Open day，開放學生實際走訪各高中職，首發場於新北高中辦理學校開放日暨活動啟動記者會，並由新北高中、三民高中、三重商工分別以自然探究與實作、SDGs雙語課程及工藝巧手實作展現普高、技高、完中的精采亮點課程，新北各校Open day將開放鄰近學生共同參與，讓學生能實際參觀學校環境，親身體驗各校特色課程，促進在地就學。

「新北教育成果大公開」3月24日至3月30日於市府1樓大廳展示國際雙語、資訊科學、商管社科、地方創生、藝術美感與跨域創新6大主題的靜態成果展，現場並有闖關摸彩活動精彩可期；「學習歷程檔案實作工作坊」3月22日及4月2日分別於永平高中、板橋高中、新北高中針對高中生辦理4場次，透過與大學教授的面對面交流與指導，大幅提升學習成果的質與量，並在大學選才中脫穎而出！