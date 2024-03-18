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竹市國中小特教增班增師 師生1比10

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市教師會今年2月底到市府參與「市長有約」座談會，提案提升特教師生比，市府昨宣布，113學年度將增設國中小資源班8班、高中以下學校特教教師15人，盼特教班師生比降低至1比10，教師會認為已是一大進步。

竹市教師會說，依教育部相關法規及政策方向，希望5年內師生比以1比8為原則，目前竹市國中1比10、國小1比12，教師會也接獲特教師反映人力緊迫等情況，因此倡議希望降至1比8，並獲市長高虹安正面回應，允諾在財政允許下逐步實行。

教師會說，市府昨宣布新的師生比，確實是一大進步，也希望能有效降低老師負擔。教育處長陳木金則表示，竹市特教教師至今年將累計增置76人，預估每年約增加5320萬元人事費，市府在有限財源下盡力提升特教人力，未來也會持續通盤評估配置情形，逐年增班增師。

國內一般生生源不斷減少，特教生卻不減反增，據統計，110學年度全國高中以下身心障礙類學生已達到12.6萬人，比起10年前增加逾2萬人，占總學生數約4％，相關服務和資源需求也變大。

市長高虹安說，今年市府編列特教經費達6.7億元，占總教育經費5.61%，高於特殊教育法規定的5%，且投注相關經費逐年上升，以減輕特教教師教學負擔，持續提升特教服務品質。

人力 教師 高虹安

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