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台東香蘭國小 擬改民營 家長反彈
台東縣香蘭國小擬轉型公辦民營引發地方對立。議員指出，8成家長反對轉型，僅取得原民家長過半同意即啟動並不合理。另有反對派家長醞釀21日上午到縣府抗爭。教育處表示，在地成年原住民200人連署即啟動評估，並非核可定案，已要求學校先凝聚地方共識，以學生學習為最高考量。
太麻里鄉香蘭國小擬轉型實驗小學，學校是原住民重點學校，若要改制須取得設籍學區內成年原住民2分之1以上書面同意及公聽會，2月22日公聽會意見分歧。
詹姓家長等人陳情，教育應是雙向及溝通，而非迫切倉促推動，未來銜接國中不確定因素太多，擔心孩子不適應，不認同推動單位用「不轉型就廢校」說詞讓長輩簽名，同意書沒有原民身分註記，如何分辨有效性。
議員翁麗吟說，香蘭國小學區內的平地人多於原住民，8成以上家長不同意轉型，卻只要原民同意就能改制，難道不用問平地人？議員林參天、林琮翰批，應尊重少數文化，但造成原漢對立不可取。
教育處長蔡美瑤回應，學校公辦民營有兩個啟動機制，教育處主動委託或特定團體針對特定學校申請委辦，香蘭國小屬第2類，基本門檻在地成年原住民要有超過200人同意，不過並非200人同意就核可。
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