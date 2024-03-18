龍寶寶升國中 新北估增200班

今年龍年寶寶升國中，新北市國小畢業生3萬7082人，比去年多6248名畢業生，教育局估增200班，實際情況需視報到數而定。新莊國小校長張信務說，今年國小畢業生是歷年來最多，預估除額滿學校外，各國中都有機會增1至2班。

大環境有少子化現象，但今年龍年國小畢業生3萬7082人，直逼103學年度畢業生3萬7181人，破近9年紀錄，也比去年多6248名畢業生。新北公立國中現有61校，其中10所已是額滿學校，112學年度核定國中7年級887班、學生數2萬5797人。今年國小畢業生大增，校長們認為有機會增班或達額滿學校。

張信務指出，今年國小畢業生是9年來最多，除額滿學校不能再增班，預估其他國中有機會增1、2班，例如頭前國中受惠於副都心重劃區人口移入，有望增2、3班。福和國中校長陳君武說，今年不會增班，將朝額滿學校、每班滿編34人前進，一來增班學生數比滿編數少，二來額滿學校能讓好學生留下來，吸引更多家長跨區就讀，今年就有中和、新店家長詢問。

板橋國中校長謝承殷說，按過往經驗，龍年入學數會比近年多1成；中和國中校長陳春男說，增班連帶影響的是師資需求增加，學校透過介聘、代理或透過教甄開缺補足，預計4月8日開第一次會討論缺額問題。

裕德高中校長李慶宗說，國中部不打算增班，今年約500人報名，比去年多2倍，家長認同私校管理、升學率也有目共睹，加上近年公校發生霸凌事件，也讓家長轉向私校。

教育局說，現預估增200班，須依據實際報到數而定。此外，新北市每年開國中教甄缺額，持續招聘正式教師穩定師資。