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新竹科園國小無操場 棒球隊奪冠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市東區科園國小創校以來沒有戶外操場，師生定期會到附近的靜心湖跑步活動。圖／科園國小提供
新竹市東區科園國小創校以來沒有戶外操場，師生定期會到附近的靜心湖跑步活動。圖／科園國小提供

新竹市東區科園國小創校以來沒有操場，戶外活動仰賴社區空間，即便如此校方積極培養運動風氣，棒球隊今年打破校史紀錄，勇奪竹市軟式聯賽冠軍。不過民代認為長久之計仍應設置操場，市府教育處回應，該校操場預定地尚未徵收，鑑價市價7億元，將持續協助學校提供合適運動場所。

科園國小在2003年設校，設校理念定位社區型學校，也因此成為竹市少數沒有操場的國小，校方過去曾規畫學校旁一處私人地作為操場預定地，但徵收費用逐年攀升，市價預估至少7億元。

市議員劉彥伶說，科園國小沒有操場，連校慶運動會都得外借實驗高中舉辦。徵收操場費用可觀，仍盼市府積極協助科園國小找尋操場用地，否則家長可能顧慮學校沒操場，進而影響招生。

校長徐美玉說，學校沒有操場，因地制宜發展運動項目，例如善加運用校內的體育館球場，每月也固定到後方的靜心湖跑步、健走，藉此親近社區環境，棒球隊平時也在科管局無償借用的籃球場練習進而拿下冠軍，但也坦言沒有操場，難以發展接力、長跑等田徑項目，但若能有操場還是最好。

竹市府教育處指出，考量學生運動需求，市府已協助跟科管局借用場地作為運動場域，學校也善用體育場館、利用周邊合適場所，讓孩童的體育學習多元且正常發展，後續將持續與校方聯繫研議。

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