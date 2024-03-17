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中壢青園國小新校舍剪綵 2期將動工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園中壢青園國小1期工程昨舉行剪綵典禮。記者翁唯真／攝影
桃園中壢青園國小1期工程昨舉行剪綵典禮。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區移入人口多，桃市府爭取教育部補助共投入17億2166萬元新建青園國小校舍，1期校舍工程已完工，昨天剪綵，2期工程要再興建75間教室與活動中心，預計今年5月開工，國小棟預計明年8月竣工，活動中心後年10月竣工，學生數可擴充到60班、1920人，滿足地方就學需求。

中壢區青園國小鄰近大園高中、書法公園，校址過去為農業局公家樹集中地，但隨著青埔發展，青園國小採「先招生後建校」，2020年招生後先借青埔國中上課。

桃市府教育局指出，青園國小校舍工程分2期，1期工程完成幼兒園19間教室及國小棟30間教室，包含操場、廚房、圖書館等，13個班410名學生已於去年9月新學期開始進駐。

2期工程規畫普通、專科及行政空間等75間教室，還有4座羽球場的大型活動中心及340個座位的視聽教室，將於今年5月開工。

市長張善政、教育部政務次長林明裕昨都出席1期校舍剪綵儀式，張善政肯定青園國小新校舍啟用，讓父母更放心將孩子送到學校學習。林明裕也說，青埔發展極具潛力，青園國小以數位、科技、人文、關懷為辦學特色，相信桃園的孩子們能成為未來的明日之星。

教室 教育部 桃園

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