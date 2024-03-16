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私中招生大爆滿！割頸案嚇壞家長「公立連安全都做不到」

梅花新聞網／ 簡立欣/台北報導
今年龍年小六畢業生升國中，圖為小學放學情景。圖/簡立欣攝
今年龍年小六畢業生升國中，圖為小學放學情景。圖/簡立欣攝

今年恰逢龍年出生的國小六年級畢業生要上國中，「龍年效應」加上近年108課綱令家長不信任教育品質，去年年底新北市國中割頸案更讓一堆家長嚇壞「連最基本底線的校園安全都做不到」。近日是私立國中入學考考季，多所私中報考人數暴增，以今天（16日）舉辦的延平中學國中部新生甄選為例，錄取率僅1成多。

每年3月起是私立國中入學考考季，今年3月起幾乎每周六都有知名私中舉辦入學考：3月2日有格致中學；3月9日是薇閣中學、東山中學、南山中學；新竹康橋是3月9日面試、3月16日筆試；延平是3月16日。尤其位於北市建國南路的延平中學今日考試，比以往暴增了1千人應試，只好跟金甌女中借考場。此前3月9日撞期的薇閣、東山、南山中學入學考，有應試過的家長表示「散場時人多得以為是跨年」。

私中學費要價不斐，每學期至少4、5萬元起跳，康橋系統每學期更高達18萬元至30萬元，過去一向認為私中是「有錢人讀的」，但近幾年不少中產階級也青睞私中，今年更是有許多焦慮不已的家長想要擠入私中窄門。

魏姓家長表示，家裡也只是小康，自己一路公立體系、明星高中、頂尖大學念過來，過去從來沒想過要讓小孩讀私中。但108課綱令人失望，無法信任現行教育體制的教學品質；近年校園毒品氾濫，讓他心中警鐘大響；去年年底的新北割頸案更是最後一根稻草，不得不徹底放棄公立國中。

陳姓家長表示，如果說公立國中只是教學品質不好，或許可以自己幫小孩補一補刻；但現在是整個體制崩壞，公立國中根本管不住學生，老師沒尊嚴，「割頸案、學生上台呼老師巴掌，連最基本底線的校園安全都做不到。」

也有家長表示，思考再三最後還是沒幫孩子報考，「但看到這麼多人去考，也會動搖想說沒考對嗎？」

梅花新聞網

108課綱 校園安全 龍年

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