小六生忙補習…私中競爭「比頂大還難考」

私立國中每學期學費動輒四、五萬，甚至十幾萬元都有，仍讓不少家長趨之若鶩，今年甚至不少私中報名人數暴增。家長直言，考量念私中可以減少補習，學校管理也比較嚴格，甚至在多元學習準備上也能給予不少幫助，沒想到今年報名人數暴增，大嘆私中簡直快比頂大還難考。

國教盟理事長王瀚陽表示，許多家長認為一○八課綱在公立學校的成效相對差，再加上公立學校愈來愈來不敢管學生，難約束上課規矩，希望孩子能單純唸書所以送到私校。

林姓家長表示，新北校園割頸案發生後，相關社團討論熱烈，希望將小朋友送往私中，一來是私中有入學門檻，至少家庭社經背景、學生都經過篩選；其次，私中班導的老師位置在教室後面，隨時能照顧學生。家長也不用擔心服務時數、社團幹部等多元學習的評比，學校一手搞定。

李姓家長表示，孩子今年報名私中，雖然本就預期考私中的人數可能會比往年多，但實際報考後發現人數超乎預期，考完試，散場人潮宛如演唱會散場。尤其新北校園割頸案有催化作用，孩子的部分同學都突然決定報考私中，讓今年私中考試更競爭。

李姓家長無奈說，看到孩子為了上個理想國中，疲於奔命上補習班，宛如要考大學般。雖然自己也覺得很荒謬，但為了幫小朋友找更好的學習環境，只能在這遊戲規則裡努力找出路。她質疑，多元教改有讓孩子們愈來愈好嗎？諷刺的是「我們那一代想要上國中不用上補習班」。