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狼師案洩密？ 盧秀燕：沒證據對教局不公

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市黃姓前校長涉及校園性侵案，調查過程疑涉洩密，中市議會調查報告昨出爐，查無洩密者。台中市長盧秀燕呼籲，調查過程多方介入，呼籲勿破壞體制。記者余采瀅／攝影
台中市黃姓前校長涉及校園性侵案，調查過程疑涉洩密，中市議會調查報告昨出爐，查無洩密者。台中市長盧秀燕呼籲，調查過程多方介入，呼籲勿破壞體制。記者余采瀅／攝影

台中市黃姓前國中校長任教20多年期間涉嫌多起性騷性侵案，人本教育基金會質疑調查過程中市府洩密個資，中市議會組成調查小組，調查報告昨天出爐，要求教育局提出精進方案。調查委員黃守達批評，教育局通知黃任職的2所國中，有洩密嫌疑。

市長盧秀燕反駁，無證據顯示教育局涉洩密，多方介入調查會破壞體制，也讓受害者不敢申訴。教育局長蔣偉民說，未來若校長涉及校園性平事件，將統一由教育局進行校安通報，確保保密作業。

黃姓前校長2022年8月遭畢業20多年的女校友指控性侵，台中市教育局調查近半年，召開性平會將黃姓前校長解聘、永不錄用，原本黃已申請退休，也無法請領退休金。

全案調查過程，人本基金會與民進黨議員質疑，黃姓前校長與受害者、家屬聯繫，質疑中市府調查過程洩密，掀起軒然大波。台中市議會去年成立「校園性別平等調查」專案小組，藍綠議員組成調查委員，昨在議會公布調查報告，查無洩密者。

民進黨議員黃守達說，教育局要查過程有瑕疵，去年9月即要求教育局，檢討相關通報機制與建立SOP，避免調查過程洩密，但迄今無下文；加害人說詞反覆，市府未經查核，就認定無洩密；性侵案立案調查，教育局通知加害人長期任職、擔任校長的學校，在考慮當事人影響力，很難不懷疑有洩密可能。

國民黨議員張瀞分說，許多性平與霸凌案件，調查過程中政治過度深入校園，希望教育還給教育，政治回歸政治。無黨籍議員吳佩芸說，花半年卻找不到洩密人，教育局連最基本的保密都做不到，應徹底檢討疏失。

盧秀燕說，當年在立院推動性別平等教育法，身為六都唯一女市長，會更努力實踐自己立的法；該案到目前為止，沒任何證據顯示是教育局洩密，當時有很多民代介入，甚至要求到議會備詢，全歸咎於教育局並不公平，呼籲不要破壞制度，也怕被害人不敢再投訴。

教育局長蔣偉民說，日後對於校長疑涉校園性別事件，為避免可能洩密，將不再由校方，改由教育局統一進行校安通報；將依議會決議，下次定期大會前，提出相關通報機制與流程SOP。

教育局 議員

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