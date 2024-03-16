國小教甄 北市首採閩南語專長可加分

北市教育局昨天公布113學年度公立國民小學教師聯合甄選簡章，包含英語、體育、藝術等16類科，初試5月1日至5月6日開放線上報名，並公告招考人數。此次不只新增開放雙語類科報考資格，報考本土語言閩南語者也首度採計加註閩南語專長教師證書可加分，初試總成績皆加5分。

113學年度國小教甄類別有普通科、英語科、體育科（一般體育、專長體育）、藝術（音樂、視覺藝術）、輔導科、本土語言（閩南語）、資訊科技、自然科學、特殊教育（身心障礙、資賦優異）及雙語教育類科（音樂、自然科學、一般體育及視覺藝術）共16類科。

教育局指出，此次甄選新增開放雙語類科報考資格，具有雙語次專長合格教師證或國小加註雙語教學次專長教師證書的考生可報考。本土語言閩南語類科首次採計「國民小學教師加註閩南語專長教師證書」加分，凡具備證書的考生在初試總成績皆加5分。

國小教師聯合甄選初試5月25日、6月15日複試，均採線上報名，可於5月1日上午9時至6日下午3時30分至官網報名並繳費。

教育局表示，為鼓勵代理代課教師參與北市教師聯合甄選，初試錄取及備取人員參與北市所屬公立國小學校113學年度代理代課教師甄選，不再收取報名費900元，實際甄選類科及名額將視各校實際出缺情形，5月1日下午5時將公告在教育局網頁。