第二屆中國信託當代繪畫獎 展出17件優秀作品

中國信託文教基金會董事長馮寄台、台北市文化局長蔡詩萍等人下午出席「第二屆中國信託當代繪畫獎」開幕暨頒獎典禮，藝術家吳逸寒「聖母與妓女」、洪瑄「突圍」、曾霆羽「貳參老梗-蒼穹觀」、蕭珮宜「寶藏船II」、羅智信「用蝸牛畫蝸牛」等五位獲得優選獎，各獲得獎金40萬元，作品將由中信文教基金會典藏。

「第二屆中國信託當代繪畫獎」下午在國立臺北藝術大學關渡美術館舉行開幕暨頒獎典禮，藝術家們以「繪畫」詮釋「當代」所面對的議題或現象，開啟當代繪畫的辯證與討論。第二屆投件作品802件再創新高，本屆首獎從缺，共選出5件優選及12件入選作品，總獎金高達兩百萬元，17件優秀作品盛大展出。 「第二屆中國信託當代繪畫獎」下午舉行開幕暨頒獎典禮，第二屆首獎從缺，共選出5件優選及12件入選作品，總獎金高達兩百萬元，17件優秀作品盛大展出。記者蘇健忠／攝影 「第二屆中國信託當代繪畫獎」下午在國立臺北藝術大學關渡美術館舉行開幕暨頒獎典禮，共有17件優秀作品一起展出。記者蘇健忠／攝影 「第二屆中國信託當代繪畫獎」下午在國立臺北藝術大學關渡美術館舉行開幕暨頒獎典禮，本屆首獎從缺，共選出5件優選及12件入選作品，17件優秀作品一起展出。記者蘇健忠／攝影