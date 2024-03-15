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新北大同國小原民教室啟用 盼多元族群理解尊重

中央社／ 新北15日電

新北大同國小原住民Makapahay文化學習教室今天啟用，校方說，包括文化展示區、服飾舞蹈、文化體驗區等，有助各年級不同族群學生，彼此瞭解多元文化，相互尊重，避免歧視。

大同國小原住民Makapahay文化學習教室，今天由教育局長張明文等主持落成啟用儀式；阿美族的頭目以傳統祭儀為學生祈福，師生也一起搗Toron（麻糬）分享美食。

阿美族語Makapahay（瑪嘎巴嗨）是「最熱情、最美麗、最活潑、最能表現力與美」之意，Toron（嘟倫）是族人在重大節慶、新居落成、豐年祭時，同心協力杵臼搗麻糬，象徵團結在一起。

校長高烱琪告訴中央社記者，大同國小是新北原住民特色學校，原只有1間教室提供原民學生學習，響應教育部的「全民原教」策略，擴充3間教室讓原住民族教育議題融入學習課程，營造族群友善多元共榮的環境。

高烱琪說，學校有87名原民學生，7成為阿美族，還包括排灣、泰雅等族群。校訂課程主軸在多元文化、閱讀、品德教育、創客、健康等；原住民文化教室將提供原、閩、客、漢等族群學生一起上課學習，增進理解、避免歧視。

校方說，串珠、編織與色彩、皮雕等專屬課程，將由4名原住民籍老師與導師，在社團中協同教學。未來，學生將學習砍竹子搭涼亭，或烹飪野菜。校方協助師生學習原住民族教育，並提升教師相關原住民族多元文化知能。

教育局國小教育科長林奕成接受中央社記者電訪表示，包括德拉楠民族實驗小學與大同國小，都有原住民文化學習教室，除文化體驗也可作為食農教育場所。

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