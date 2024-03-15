整合非山非市學校教育資源 屏東枋中辦機器人賽當領頭羊

屏東縣地形狹長，縣府教育處向中央提偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫，以跨鄉的「最高學府」為中心，集中在地資源成立跨區的教育資源中心，擔任「雙枋共好」教育資源中心的縣立枋寮高中，近年開辦MBot（智能機器人）數位科技學習課程有亮眼成績，昨天舉辦枋寮、枋山鄉小學智能機器人大賽分享資源，學童直呼「好刺激」。

枋寮高中教務主任李承典說，枋寮與枋山鄉都是偏鄉學校，枋山受少子化影響尤其嚴重，枋寮高中是「雙枋共好」教育資源中心的核心學校，今年與屏東大學師生合作，不僅針對國高中生，還為學區所有國小舉行MBot智能機器人大賽，吸引聯盟6校小學生踴躍參與，透過自行編寫程式操縱機器人進行軌道競速、戳氣球、踢足球等對戰賽，引發學童學習興趣。

他說，學童在比賽中展現程式設計、邏輯運算、溝通配合等機器人領域的多元能力，期許提升枋寮地區學子對機器人領域的能力與興趣，進而整合偏鄉學校的學習資源與特色課程發展；校方在60周年校慶前夕舉辦，提供資源給聯盟學校，這不僅是場比賽，更是一個互相學習、交流和成長的機會，更重要的是科技知識向下扎根，讓科技將成為偏鄉學生追求夢想的重要力量。

枋寮高中說，近年和大學合作開辦機器人課程和培訓營隊，讓學生參加各項運算思維、創意智能機器人、世界機關王等比賽都能快速上手，也在各賽事繳出亮眼成績，讓偏鄉學生在校方6年一貫的課程中，探索自己的興趣，憑藉著豐富的學習歷程和優異的比賽成績，透過特殊選才及申請入學等升學管道，進入大學相關工程學系，並藉由區域學習共享資源，讓周邊學校也受惠。