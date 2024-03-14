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老舊建築結構安全堪憂 苗縣「最南偏遠國小」校舍改建工程動土

中央社／ 苗栗縣14日電
苗栗縣三義鄉鯉魚國小校舍屋齡逾40年，除有結構安全問題外，也出現崩落、磚牆龜裂等情形，縣府爭取改建計畫及經費，14日舉辦動土儀式，縣長鍾東錦（右5）、三義鄉長呂明忠（右6）及地方民意代表出席，工程預計2025年11月底完工。（苗栗縣政府提供）中央社
苗栗縣三義鄉鯉魚國小校舍屋齡逾40年，除有結構安全問題外，也出現崩落、磚牆龜裂等情形，縣府爭取改建計畫及經費，14日舉辦動土儀式，縣長鍾東錦（右5）、三義鄉長呂明忠（右6）及地方民意代表出席，工程預計2025年11月底完工。（苗栗縣政府提供）中央社

苗栗縣最南端偏遠國小三義鄉鯉魚國小，校舍老舊且以「老背少」補強整建，結構安全堪憂，間接影響家長讓孩子入學意願，縣府爭取經費以9275萬元辦理改建工程，今天動土。

苗栗縣政府指出，鯉魚國小校舍屋齡逾40年，在民國100年及103年曾耐震補強，但「老背少」的不穩定建築，除有結構安全問題外，也出現崩落、磚牆龜裂等情形，安全性急需改善。

縣府透過立委陳超明向教育部爭取老舊校舍改建計畫及經費，去年以新台幣7036萬元執行招標程序，但因營建物料及工資雙漲，後續追加經費至9275萬元，順利決標，今天舉辦改建工程動土儀式，縣長鍾東錦、縣議會祕書長范陽添、三義鄉長呂明忠及地方民意代表等人共同持鏟動土，焚香祝禱工程順利。

改建工程預計新建地上3層校舍1棟，共規畫12間教室，作為行政及教師辦公室、校長室、圖書室、普通教室等使用；建築設計將三義鄉山城意象轉化為斜屋頂造型，鯉魚潭村在地鐵橋、隧道特色也融入立面設計，工程預計明年11月底完工。

鯉魚國小屬偏遠小學，目前全校國小與幼兒園共計60名學生。校長羅國基告訴中央社記者，學校位於縣境最南端，與台中市后里區僅以大安溪相隔，因校舍老舊，壁癌、天花板漏水問題嚴重，過去有部分家長考量環境，選擇讓孩子到台中就學，間接造成學生流失。

羅國基表示，校舍改建經費需求龐大，但其實縣府、鄉公所對於學校設備的資源投入、學生福利各項補助等，並不輸直轄市，如今除了校舍改建工程，運動場也在整建當中，相信可提供孩子更優質的學習環境。

鍾東錦表示，偏遠地區生源雖然減少，但仍要給孩子最好的上課環境，並鼓勵學校透過創新教學課程，做出特色，讓學生學習更多元豐富。

教室 苗栗縣 鍾東錦

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