國圖赴美贈書華盛頓大學 盼台綻放研究能量

國家圖書館與蔣經國國際學術交流基金會合作於美國亞洲研究學會年會期間赴西雅圖辦理書展，並贈書給華盛頓大學「舘內東亞圖書館」，希望讓台灣在國際學術舞台持續綻放研究能量。

國家圖書館長王涵青表示，本次赴美參與AAS書展的學術單位有國家圖書館、漢學研究中心、中央研究院數位文化中心、台灣大學出版中心等重要機構，預計展示參展書籍將近600餘種。

王涵青表示，為傳布漢學研究與台灣人文學術發展成果，各單位規畫將部分圖書分別捐贈鄰近之華大、奧勒岡大學與蒙大拿大學。其中位於西雅圖的華大圖書館館藏量在北美地區位居前茅，而其東亞館典藏也不遑多讓。

王涵青表示，國圖在全球建立台灣漢學資源中心，華大也是國圖在北美地區重要據點之一。當地時間3月12日下午舉辦的捐贈儀式簡單隆重，我方致贈國圖出版《Pearls of the Sea》一書，由華大圖書館資深主管Lauren Pressley教授代表受贈。國圖期許藉由本次出訪呈現台灣學術出版界現況，增加出版品之國際能見度。