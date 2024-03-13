基隆6國中體育班招生有特色 謝國樑：不計招生人數設班

今年度基隆市國中體育班報名起跑，各校已開始受理報名，3月30日甄試，今年有6所國中體育班招生，包括明德、銘傳、中正、正濱、南榮國中及八斗高中國中部，各項有不同重點發展體育項目，各具特色。市長謝國樑表示，將朝精緻重點方向發展，著重在三級銜接，只要學生喜歡，不計招生人數，市府都會設班支持學生學習。

6所國中體育班招生，包括明德國中（射擊）、銘傳國中（桌球、射箭、籃球）、八斗高中國中部（橄欖球、排球、跆拳道）、中正國中（民俗體育、網球、田徑、游泳）、正濱國中（田徑、籃球）及南榮國中（田徑），各體育班各具特色，在全國、基隆賽事都有得獎。

教育處代理處長楊桂杰指出，市府對體育班的投入不遺餘力，藉由整備體育班設施設備，以及對專任運動教練的遴選與管理，科學化運動訓練，協助學生多元發展，並保障學童訓練時的身心安全。

市長謝國樑表示，在目前少子化的趨勢下，體育領域仍是相當重要的一環，基隆市體育教學朝精緻重點方向發展，強調三級銜接，重視個人化課程設計，只要孩子喜歡運動具體育發展傾向，不計招生人數，市府都會設班支持孩子學習。

有的家長會擔心就讀體育班學業會跟不上，影響意願。楊桂杰說，市府與在地各高中合作，協助體育班學生繼續升學，基隆市體育班提供各項資源培養學生競技運動能力，同時也挹注經費，投入專業師資教練，照顧學生課業表現。