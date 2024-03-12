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曾是展望會資助童 千萬訂閱YouTuber奇軒：做喜歡的事心理更強壯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
奇軒前往台灣世界展望會屏東禮納里中心教導小朋友武術。圖/台灣世界展望會提供
奇軒前往台灣世界展望會屏東禮納里中心教導小朋友武術。圖/台灣世界展望會提供

台灣首位YouTube訂閱數破千萬的創作者奇軒，透過教導武術與短影音創作推廣極限運動Tricking，翻出亮麗成績。他自小因家貧，靠著台灣世界展望會11年來的支持方案，稍微彌補經濟缺口，最重要的是他靠著自己的努力，加上掌握自媒體趨勢，成為台灣首位獲得YouTube「鑽石獎牌」創作者。

奇軒說，很多弱勢孩子背景和他類似，想要的東西幾乎得不到，對未來不敢有夢想，「因為自己努力和大家的幫助，我就可以做很多事，做喜歡的事，我就不會走偏，心理也更強壯！」

台灣世界展望會說，曾是展望會資助童的奇軒，小時候個子小、體弱，很自卑，經常被欺負，但透過武術練習逐漸建立自信，也因著展望會資助人的鼓勵，讓他勇敢追求自己最愛的武術。奇軒分享，小時候每天只有50元的早餐費兼零用錢，家裡經濟環境無法讓他自由參與課後社團活動，熱愛武術的他，只能靠著打工洗碗自己賺零用錢，甚至瞞著阿嬤加入武術隊。

至今持續和當時的展望會資助人聯繫，奇軒說，他加入武術隊時還跟資助人通信，對方一句「擇你所愛、愛你所擇」成為他最有力後盾，支持他發展學業以外的興趣專長。

奇軒也說：「弱勢孩子可能會因為自己的資源少，不敢追求夢想，希望小朋友都可以勇敢的去追尋自己想做的事情。」至今，奇軒仍不忘台灣世界展望會的協助，今年年初也一口答應到偏鄉和孩子互動，教大家武術基本動作。

在台灣，有許多奇軒一樣家貧、缺乏資源的弱勢兒少，無法負擔學習或發展才藝經費，限制了夢想。

根據台灣世界展望統計，在服務兒少中有3.9萬個家庭經濟缺口大，約2.6萬名兒少需要學費補助，比前一年多639人，甚至還有2.7萬個孩子家中無網路、1.6萬個孩子裡沒檯燈，學習資源匱乏。這些經濟弱勢家庭想要生活飽餐都已困頓，孩子有興趣的校外課程、營隊、活動或校外教學，根本無力支付，只能放棄，錯失未來發展的機會和舞台。

展望會說，每個孩子都有資格擁有夢想並實踐，邀請民眾幫助更多像奇軒一樣的孩子，伸手開路，拉他們一把，也讓他們有機會站上舞台，展現自信閃亮的自己。

YouTube 世界展望會 創作者 夢想

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