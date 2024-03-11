美力3D電影車 開進大園國小
立體電影行動車巡迴全台2000間學校，如今開到桃園大園國小，桃園市長張善政11日現身表示，該計畫將畫質精良、劇情精彩的3D電影帶進校園與孩子共賞，盼學生藉此認識自己生活的土地。
張善政表示，美力台灣3D協會導演曲全立耗盡積蓄，拍攝立體電影並推動行動電影車巡迴計畫，已巡迴全臺逾2000間學校，將3D電影帶進校園與孩子共賞。
教育局表示，曲全立透過電影紀錄「臺灣超人」，道出一百多位臺灣國寶工匠的生命故事，傳遞臺灣在地之美的同時，更傳頌臺灣人堅韌的生命特質，也盼桃園市學校師生，有機會透過電影賞析認識自己生活的土地。
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