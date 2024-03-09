快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

中學改制5次沒組校友會 中研院士登高一呼今成立

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗國中喜氣洋洋成立校友會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中喜氣洋洋成立校友會。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗國中創校近78年，因多次改制，校友累計逾3萬人卻沒校友會，今校友會舉行北斗國（初）中成立大會，逾百名會員出席並參加新校史館揭牌典禮；北斗國（初）中校友會理事長、中研院士林昭庚說，期待更多校友加入，關心學校校務發展及照顧學弟妹。

北斗國（初）中校友會今在北斗國中活動中心舉辦成立大會，籌備會發起人林昭庚是北斗初中第五十二級畢業生，今出任校友會第一屆理事長；他回憶少年時從秀水鄉騎腳踏車到花壇搭公路局班車到北斗初中上學，了解非都會區學子求學辛苦。

他表示，除了促成各求學階段的母校成立校友會以照顧學弟妹，北斗國（初）中校友會成立同時設立傑出校友選拔辦法、各種獎學金，他期待發揮協助學校充實軟硬體設備，獎助和照顧弱勢學弟妹求學的任務。

校長郭佳文說，校友會籌備過程中，感謝林昭庚捐款100萬元設立自然科學卓越獎學金當北斗國中學生研究科學的堅強後盾，也感謝初中部校友鐘德禮捐贈180萬元打造新校史室，及校友中興大學前副校長鄭政峯等眾多校友有錢出錢、有力出力，才使校友會和學校越來越好。

北斗國中原為日治時代青年道場，後改為北斗家政女學校、北斗農業實踐女學校。台灣光復後，1946年先後改制為台中縣立北斗女子家政學校、台中縣立北斗初級中學，1949年試辦高中，1950年改制為台中縣立北斗中學（完全中學），後因台灣省行政區域重新畫分，改為彰化縣立北斗中學，57年實施九年國民教育，改制為彰化縣立北斗國中，高中部歸併給新設的台灣省立北斗高中（現為北斗家商）。

彰化縣北斗國中完成新校史室裝潢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中完成新校史室裝潢。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中保留一甲子紅土跑道是校友共同記憶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中保留一甲子紅土跑道是校友共同記憶。記者簡慧珍／攝影

中研院 院士

延伸閱讀

譽為中醫針刺安全深度之父 林昭庚媽媽這句話改變他一生

結束24年鎮煞任務！ 北斗鎮「勝利女神」拆了 原來鎮長曾被「附耳朵」

獨／教育部博士獎學金方案拍板 首年1200名、月領4萬

飛彈鎮煞功成身退 「愛國女神」3月告別彰化北斗

相關新聞

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

中學改制5次沒組校友會 中研院士登高一呼今成立

彰化縣北斗國中創校近78年，因多次改制，校友累計逾3萬人卻沒校友會，今校友會舉行北斗國（初）中成立大會，逾百名會員出席並...

民代憂新北學校觸控式螢幕安裝效率慢 教局：已超過8成

新北預計2025年完成建置智慧教室，全面推動數位教學，但民代發現，小校的進度都完成，但大校班級數量多，還沒裝完，學校擔憂...

豐中霸凌案 涉案主任裁罰遭批過輕

台中豐原高中男學生疑遭霸凌去年2月輕生，事隔1年，校方調查小組上月18日確定「霸凌成立」。民進黨議員林祈烽質疑，涉及霸凌...

連呼20巴掌…嘉市高中傳霸凌

嘉義市某私立高中發生霸凌案件，有名男學生在教室被另名男學生抓頭髮下跪道歉，連續呼20多下巴掌，有如黑道情節，影片在網路瘋...

桃市國小活動中心大整修 3千萬補助87校改善

桃園市內壢國小活動中心啟用至今逾40年，地下室每逢大雨就滲水，1、2樓球場地板也有破損，恐造成學生受傷，民代呼籲教育局盡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。