中學改制5次沒組校友會 中研院士登高一呼今成立

彰化縣北斗國中創校近78年，因多次改制，校友累計逾3萬人卻沒校友會，今校友會舉行北斗國（初）中成立大會，逾百名會員出席並參加新校史館揭牌典禮；北斗國（初）中校友會理事長、中研院士林昭庚說，期待更多校友加入，關心學校校務發展及照顧學弟妹。

北斗國（初）中校友會今在北斗國中活動中心舉辦成立大會，籌備會發起人林昭庚是北斗初中第五十二級畢業生，今出任校友會第一屆理事長；他回憶少年時從秀水鄉騎腳踏車到花壇搭公路局班車到北斗初中上學，了解非都會區學子求學辛苦。

他表示，除了促成各求學階段的母校成立校友會以照顧學弟妹，北斗國（初）中校友會成立同時設立傑出校友選拔辦法、各種獎學金，他期待發揮協助學校充實軟硬體設備，獎助和照顧弱勢學弟妹求學的任務。

校長郭佳文說，校友會籌備過程中，感謝林昭庚捐款100萬元設立自然科學卓越獎學金當北斗國中學生研究科學的堅強後盾，也感謝初中部校友鐘德禮捐贈180萬元打造新校史室，及校友中興大學前副校長鄭政峯等眾多校友有錢出錢、有力出力，才使校友會和學校越來越好。