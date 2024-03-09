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桃市國小活動中心大整修 3千萬補助87校改善
桃園市內壢國小活動中心啟用至今逾40年，地下室每逢大雨就滲水，1、2樓球場地板也有破損，恐造成學生受傷，民代呼籲教育局盡速改善，同時清查全市其他老舊校舍有無類似情況；教育局表示，已編100萬元改善內壢國小球場地板，另有86所學校提出活動中心修繕計畫，共核定3000萬元補助。
桃園市議員梁為超指出，內壢國小活動中心地下室滲水情況存在已久，積水面積逾50坪，該場地除了學生上課活動，公部門其他單位或民間團體租借使用情況也多，滲水問題對民眾安全有一定威脅，應設法改善。另外，不只內壢國小，桃園超過30年的校舍都可能面臨同樣問題，希望教育局全面檢視，有急迫性的優先改善。
教育局表示，內壢國小活動中心地下室滲水原因不明，有待專業技師調查評估使用何種方式改善，至於1、2樓球場地板問題，已編列100萬元修繕。另外，今年度另有86所學校針對活動中心提出改善計畫，其中以地板修繕、舞台燈關音響及冷氣設備汰換為大宗，相關經費已編在今年度預算。
教育局也說，後續若有學校再提修繕計畫，會先評估嚴重性，有立即處理必要會以專案方式申請經費，不然就是列到明年度改善計畫。
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