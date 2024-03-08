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高雄成功國小社區共讀站 融入魚骨、漁網海洋意象

中央社／ 高雄8日電

苓雅區成功國小社區共讀站今天揭牌啟用，空間以原圖書館改建，融入魚骨頭、漁網等海洋意象，共有5萬冊藏書，提供親師生社區民眾舒適便利閱讀空間。

成功國小校長呂佳真說，成功國小位於苓雅區苓雅寮舊部落，隨著高雄港區轉型，亞洲新灣區的開發，苓雅寮風華再現，為因應時代趨勢及在地需求，成功國小積極營造雙語環境、建構雙語課程，更強調社區與學校的連結。

成功國小表示，在校內設置社區共讀站正是社區與學校連結的展現，成功國小社區共讀站揭牌啟用以昔日樣貌、改造歷程等紀錄開場，並由五年級學生許維鈞、劉明云、謝秉勳擔任主持人，以國語、台語與英語介紹社區共讀站美感元素。

成功國小新聞稿指出，成功國小鄰近高雄港，社區共讀站以海洋作為主題，藉由全校票選出的「古生代海洋影像」（由國立海洋生物館授權提供）製成繪本共讀區背板，搭配斑駁的沉船船艙新書展示架、魚骨喜閱網專區，和漁網的「笭仔」閱讀椅、各式海洋生物椅凳。

燈具也別具特色，由海廢物品再製的座椅，以及天花板上的海洋泡泡燈具裝飾，校方表示，充滿美感的閱讀環境隱含對社區與海洋的關懷，期許學生以閱讀滋養自己，充實生命之餘也與地方及世界共好。

成功國小三年級學生吳翌隼說，有以前在圖書館借書的回憶，施工過程中，看著它逐漸改變，在好奇過程中轉眼間完工，「一進去好像在海洋裡的感覺」，魚骨頭書架以及古生代海洋讓共讀站感覺更大、更美。

三年級學生張璇綠說，從共讀站開始施工到現在整修完工，不管從外面看進去或者在裡面閱讀都覺得很美，書籍也變多了很開心。

圖書館 天花板 高雄港

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