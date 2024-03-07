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廁所翻新具美學巧思 竹圍國小營造海洋藍心風

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區竹圍國小向陽樓有四間廁所營造海洋藍心風，整修完成讓學童現在能夠放鬆心情來上廁。圖／紅樹林有線電視提供
淡水區竹圍國小向陽樓有四間廁所營造海洋藍心風，整修完成讓學童現在能夠放鬆心情來上廁。圖／紅樹林有線電視提供

淡水區竹圍國小校舍屋齡達25年以上，校廁通風採光不良，設備老舊破損，也讓孩童有害怕上廁所的恐懼，經過新北市議員陳偉杰爭取之下，今年竹圍國小向陽樓有四間廁所營造海洋藍心風，整修完成讓學童現在能夠放鬆心情來上廁所。

市議員陳偉杰表示，經過整建修繕後，結合學校發展特色，將主題以磁磚標示做為廁所裝飾，讓廁所兼具美學巧思。讓廁所不再是陰暗、悶臭，令學生害怕的場所，符合學童需求、學校及家長的期待。

竹圍國小校長蔣承志表示，其實廁所整修早在109年就設計完成等待工程經費的發包，但由於當時受到班班有冷氣建置專案的排擠，到去年才動工，雖然如此，廁所使用校本課程及在地特色為主軸，以海洋意象為主題，營造竹圍的海洋藍星學校。對此市議員也相當開心來一起參與廁所的啟用。

新北市議員陳偉杰說，廁所以開放式結構輔設計，達到空氣有效自然流通，牆面呈現了海洋和潮間帶的場景，2樓以濕地的概念為出發點，牆面上有螃蟹和彈塗魚的圖案，引領著小朋友進入水域環境。也感謝市議員陳偉杰的爭取費用，設計不僅結合在地生態環境，透過各層樓搭配不同豐富明亮的色彩，啟發學生的想像力，讓學生進入廁所即可感覺到愉悅和放鬆。

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