中研院院士曾永義戲曲紀念展 台大展出典藏著作

國立台灣大學名譽曾永義畢生致力傳統戲曲研究，也是首位以戲曲研究獲選中央研究院院士的第一人，台大日前於校總區總圖書館一樓日然廳舉行「懷念曾永義院士戲曲紀念展–許美玲當代書畫創作展」開幕儀式，會場也特別規畫曾永義的紀念書展，並展示台大典藏的曾永義相關著作，展期自即日起至4月8日止。

曾永義為是台灣當代崑曲創作最豐富的作者，銘傳大學通識教育中心副教授許美玲，為紀念恩師，特以新編崑劇創作為個展主題，展出有曾永義院士撰寫《新編崑劇／梁祝》、《新編崑劇／楊妃夢》、《新編京劇／桃花扇》等10部作品、結合台灣5大劇種油畫創作。

許美玲表示，畫中以西方油畫色彩結合中國水墨行草節奏，「繪畫凝結曲韻、戲曲凝結繪畫」，讓觀者恍若置身戲曲舞台，將傳統寫實畫風加以變體，彰顯抒情性與節奏動感，塑造特殊的個人美學風格。

台大圖書館館長陳光華則表示，會場也特別規劃曾永義紀念書展，展示台大總圖書館典藏的曾永義相關著作，並感謝國光劇團無償授權曾永義院士遺作《虎符風雲》影音作品的播放，希望透過畫作以及現場的書籍與影音作品，藉此回顧曾永義對戲曲文化的發揚與貢獻。

台大表示，展覽將持續至4月8日，希望透過本次展覽，讓更多民眾了解曾永義對於戲曲藝術的深遠貢獻，也讓更多人認識到崑曲之美。