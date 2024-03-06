博物館搬進校園 汐止東山國小學童導覽南宋藝術

廣達游於藝再次到汐止區東山國小，展出主題是＜宋潮好好玩＞，展出包括南宋的畫作、詩詞及瓷器等等，學校還將五年級15位學生培訓為小小導覽員，不但為學弟妹做講解，今(6)日幼兒園小朋友來訪，也派出學生進行導覽，也讓學生對南宋的藝術美學有更深的認識。

東山國小校長林秀雲表示，非常感謝新北市教育局規劃這次的畫展，讓廣達游於藝再次來到東山國小，這次的主題是＜宋潮好好玩＞，透過畫作及文物，等於是微型博物館的概念，把博物館搬進校園，讓孩子可以近距離欣賞宋朝畫作及瓷器，手可以直接觸碰藝術品，是一個很棒的體驗。

林秀雲認為藝術起源於生活也應用於生活，所以，讓小朋友從小就接觸體驗，並且也邀請了鄰近的幼兒園來共襄盛舉，主要的用意就是希望讓小朋友去細細品味南宋藝術品在生活中的影響，感受南宋風潮的吸引力。

東山國小大哥哥大姊姊為幼兒園小朋友進行導覽解說，包括南宋的畫作及文物，其中龍泉窯青瓷鳳耳瓶不但聽解說看照片，現場還摸的到，讓幼童們都覺得好玩有趣。而東山國小學生也說，很喜歡這次的展覽，可以看很多畫摸很多瓷器，對南宋的藝術美學有更進一步的認識。

東山國小學生說，在這次展出的畫裡面，最喜歡的是馬麟的靜聽松風圖，因為通常畫的時候都是用看的而不是用聽的，而這幅是靜靜的聽著松樹在搖擺的風聲，所以，覺得很特別。