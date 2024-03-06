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中一中校內闢地種小米 了解原民文化落實全民原教

中央社／ 台中6日電

小米是原住民的重要植物也承載祖靈觀、宇宙觀。台中一中攜手博屋瑪國小、台中教育大學，推動原住民族教育議題，中一中在校內開闢小米田，透過種小米推廣全民原教。

台中一中攜手博屋瑪國小、台中教育大學，在台中市原住民族教育資源中心協助下，三校採用跨學制教學支持系統，推動原住民族教育議題融入學習課程，協助師生學習原住民族教育，推廣全民原教，營造族群友善多元共融環境，今天舉辦簽訂合作備忘錄。

在博屋瑪國小校長比令．亞布帶領下，校長、修課學生在校門旁開闢好約40平方公尺的田地，依照原住民傳統文化，先以山羌肉、糯米酒祭祀祖靈後，再用雙手搓下小米種子在田中播種，小米預計在7月可以收成。

比令．亞布指出，小米除是原住民重要植物，在許多祭儀都會用到小米，而且在種植、除草、趕鳥、收割、入倉等步驟，過程不能說話，以虔誠的心請求祖靈幫忙，讓小米能豐收，小米乘載了原住民的祖靈觀、宇宙觀。

中一中校長林隆諺表示，校內約有2700多名學生，其中原住民學生約有80多名，高於全國原住民占全國人口比例，落實全民原教，讓校園理解及尊重原住民族知識與文化非常重要。

台中教育大學主任秘書陳盛賢指出，台灣有16個原住民族、42語別，但許多人了解歐美文化比原民文化更多，甚至連原民服飾都會混淆，小米不只是植物，更是原住民族的知識體系、思維方式。

台中一中陳同學表示，種植小米是認識原民文化的起點，希望可引發更多人思考，關於原住民的日常生活、藝術創作，以及想要保留的傳統文化，在簡單活動中看到深層意義。

原住民 多人 宇宙

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