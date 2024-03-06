中一中校內闢小米田栽種 在都會區推廣全民原教

台中一中、台中市博屋瑪國小、台中教育大學今日在台中一中簽署「全民原教合作備忘錄」，三校共同推動原住民族教育議題，並融入學習課程，其中種植小米是泰雅族文化重要的一環，透過種植小米，讓中一中學生深入瞭解原民文化，進而在都會區推廣全民原教，營造族群友善多元共榮的環境。

台中一中在大門口旁開闢約10坪的小米田，校內今舉辦小米田播種儀式，在博屋瑪國小校長比令．亞布帶領下，台中一中校長林隆諺、台中教育大學主任秘書陳盛賢、台中市原住民族教育資源中心主任林惠茹及修課學生一起參與播種儀式。

中一中校長林隆諺說，全校約2700名學生，其中原民學生約80名，比例占近3%，高於全國原住民占全國人民的比例，落實全民原教，讓校園理解及尊重原住民族知識與文化非常重要。

中一中教務主任陳孟宏說，中一中上學期發展6周彈性學習時間微課程，修課的高一學生探討原住民族狩獵議題及製作泰雅族陷阱製作等課程，理解原住民族多元文化；這個學期則改以選修，讓學生更深入學習泰雅族小米文化、狩獵專題及原住民教育等議題，目前共有14名學生選修。

博屋瑪國小團隊協助中一中發展小米課程，從小米田的開墾、挖掘，認識小米及學習種植。校長比令．亞布說，泰雅族的播種儀式虔誠，全程不能講話與嘻笑，播種的小米種子由博屋瑪國小從部落帶來給一中師生播種，一中師生與博屋瑪國小團隊共學泰雅族小米文化外，並將在學期末到博屋瑪國小進行小米文化交流，和博屋瑪國小師生一起收割小米田，在部落的土地上理解原住民文化。

台中教育大學主任秘書陳盛賢說，我們認識歐美文化比認識原住民還多，但原住民族有16族、42語言別，文化豐富多元，且近年發現都會區原住民比原鄉原住民的人口多，因此致力在都會區推動並深耕原民教育。