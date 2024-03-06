中原大學藝術中心刀光筆影雙個展 逾5000字道德經刻巨瓶超震撼
中原大學藝術中心於3月舉辦「刀光筆影繪初心」雙個展，展出了瓷刻藝術家梁成福與書畫藝術家李元慶超過70件的精彩作品。其中，展示的壯觀器型道德經高達170公分、重量逾150公斤，內文超過5000字，展覽開放至3月30日免費參觀，開放時間周一至周五上午10時至下午5時、周六下午1時至5時、周日休館。
外科醫師梁成福在龍潭服務超過40年，偶然間接觸到陶瓷雕刻，從而深深迷戀上這門藝術，直到60歲才開始涉足陶瓷雕刻，他以原子筆筆管作為刀柄、自製的雕刻刀創作，每一筆刻畫都帶著獨特的震動痕跡。
梁成福作為客家人，將客家文化融入細膩的工藝之中，更將流行歌曲青花瓷刻在瓷缸上，成了刀下作品。這項作品集結梁成福的刻工技藝、藝術家李元慶的書法功底，及豐富彩瓷經驗老師錢宜琳老師的傑作，讓歌詞的魅力，透過精湛的雕刻工藝轉化為蒼勁的文字藝術。
這次梁成福展出的49組陶瓷作品中，以文字諧音刻畫出幽默的意境，例如「食比瘦有福」、「食食物者為俊傑」，這些作品運用在盤、杯、茶壺等器物上，讓人會心一笑。
另位藝術家李元慶，是畢業於師大美術研究所及法國巴黎高等美術學校，以其色彩繽紛、用色大膽的「精靈」系列作品聞名，他將作品融入複合式媒材，保有水墨畫和新的線條，以精靈為創作靈感，用自在、空無的心境，以直觀角度「放心」的創作。
梁成福也與李元慶合作已逾20年，2人共同創作超過百萬字，將宗教典籍、文學作品、歌詞等各種素材化為刀筆下的題材。
前來參觀的民眾感嘆，梁成福雕刻文字的技藝令人嘆為觀止，讓文字之間流動起舞，篆書與楷書也在其手下呈現出絕美的姿態。而李元慶作品極其細緻，畫面和顏色的安排令人心曠神怡，讓人不由得停下腳步久久欣賞。
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