基隆傳學生霸凌 移少年法庭審理

基隆市又出現學生霸凌事件，有人在臉書社群貼出影片，3名學生分別木條、木門、掃把猛砸被害人，地點在學校旁工地，據了解，是之前肢體碰觸產生嫌隙。市府教育處表示，第一時間啟動調查，警方也將4名少年移請基隆地院少年法庭審理。市長謝國樑批「少年事件處理法」助長少年罪犯，呼籲立法院應重新檢視法令盲點。

前天有人在臉書社群「基隆人大小事」轉貼一段學生霸凌影片，畫面顯示發生在3月4日下午放學時間，地點在基隆市某國中附近，現場可看到至少5名學生，有3名著運動服學生毆打另1名男學生，另有2人在旁觀看、錄影。

毆打過程中施暴學生大喊「把他的頭壓在裡面」，不斷罵三字經，被害學生蜷縮角落被打趴，最後學生還說要叫救護車。

教育處表示，獲知此案第一時間和學校緊急聯繫，校方也召集學務處、輔導處及導師進行後續相關處理及輔導。

教育處初步了解，被害少年與加害少年為同學，之前到市區遊玩時，互相輕拍屁股造成誤會，一陣痛毆造成被害少年手腳、身體挫傷。

謝國樑說，他看過影片覺得非常遺憾、難過，對基隆校園霸凌絕對零容忍，目前機制有長時間輔導、懲戒方案，如果有攜械攻擊，會有長達半年、1年輔導或更多元方式。