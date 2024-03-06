聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆傳學生霸凌 移少年法庭審理
基隆市又出現學生霸凌事件，有人在臉書社群貼出影片，3名學生分別木條、木門、掃把猛砸被害人，地點在學校旁工地，據了解，是之前肢體碰觸產生嫌隙。市府教育處表示，第一時間啟動調查，警方也將4名少年移請基隆地院少年法庭審理。市長謝國樑批「少年事件處理法」助長少年罪犯，呼籲立法院應重新檢視法令盲點。
前天有人在臉書社群「基隆人大小事」轉貼一段學生霸凌影片，畫面顯示發生在3月4日下午放學時間，地點在基隆市某國中附近，現場可看到至少5名學生，有3名著運動服學生毆打另1名男學生，另有2人在旁觀看、錄影。
毆打過程中施暴學生大喊「把他的頭壓在裡面」，不斷罵三字經，被害學生蜷縮角落被打趴，最後學生還說要叫救護車。
教育處表示，獲知此案第一時間和學校緊急聯繫，校方也召集學務處、輔導處及導師進行後續相關處理及輔導。
教育處初步了解，被害少年與加害少年為同學，之前到市區遊玩時，互相輕拍屁股造成誤會，一陣痛毆造成被害少年手腳、身體挫傷。
謝國樑說，他看過影片覺得非常遺憾、難過，對基隆校園霸凌絕對零容忍，目前機制有長時間輔導、懲戒方案，如果有攜械攻擊，會有長達半年、1年輔導或更多元方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言