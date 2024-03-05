基隆少年3打1霸凌案 謝國樑：深惡痛絕

基隆市發生學生霸凌事件，3名少年涉嫌在一處倉庫分持門板、掃把猛砸被害少年，市長謝國樑今天受訪時，除表達深惡痛絕外，並表示將對涉案少年長時間輔導與懲戒。

這起事件發生在昨天下午，地點在基隆市一處倉庫，根據網路流傳畫面顯示，1名少年先將被害少年抱起轉向後，再將被害人撞倒，另名少年拿起一旁門板砸向被害人，再拿掃把揮向被害人，緊接著第3名涉案少年持木條揮打被害人身旁木板，不斷對被害人辱罵，另有1名少年在旁錄影。

據了解，被害人與其中1名涉案少年為同學，先前出遊時，因互相輕拍屁股造成誤會引發這起霸凌事件，警方昨天晚間通知家長陪同少年至派出所說明，後續將4名涉案少年依違反少年事件處理法，移請少年法庭審理。

謝國樑受訪時，除對於影片中的霸凌行為感到深惡痛絕，並指出市府對於基隆的校園霸凌一直堅持「零容忍」及「長時間輔導懲戒」方案。

謝國樑表示，現行「少年事件處理法」會助長更多的少年罪犯，過度保護少年罪犯，但是惡法亦法，市府只能依法進行長時間的輔導。他個人主張涉案少年要由警局少年隊及少輔會於每週末，進行長達1年或更長的輔導，目的是要告訴少年罪犯，從事暴力及不法的行為，就必須接受長時間的輔導與懲戒。

謝國樑說，雖然市府會努力輔導這些脫序的學生，但其犯行就是對社會及校園的威脅，他也呼籲立法院重新檢視，給予罪犯更嚴格的懲治。