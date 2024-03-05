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屏東崇文國中田徑女力爆發 中小學聯運勇奪3金

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣崇文國中田徑隊表現亮眼，中小學聯運女力爆發囊括國女組3金，左二起為學生李璇、鄭祈、楊思俞、鄭安晴、施妘臻，校長黃彗瑄（右一）與導師（左一）為學生們加油打氣。記者劉星君／攝影
屏東縣崇文國中田徑隊表現亮眼，中小學聯運女力爆發囊括國女組3金，左二起為學生李璇、鄭祈、楊思俞、鄭安晴、施妘臻，校長黃彗瑄（右一）與導師（左一）為學生們加油打氣。記者劉星君／攝影

屏東縣中小學聯合運動會甫落幕，內埔鄉崇文國中田徑隊表現亮眼，女力爆發囊括國中女子組3金，學生鄭祈拿下鉛球金牌、施妘臻獲鐵餅金牌，楊思俞首次參賽，在標槍項目奪金，其中鄭祈、施妘臻更是二連霸，學生們展現練習田徑的態度、耐力，也將全面備戰全中運。

學生們感謝教練塗之侑帶領，教練塗之侑說，選手初進田徑隊，通常是七年級時，會從體型、體能等前測評估，教練不介入，鼓勵選手多方嘗試展現潛能，他在一旁陪伴觀察，從後續測驗掌握選手適切項目，重視選手瞬間的爆發力與協調性，瞭解學生們心理素質，才能確定項目。

九年級鄭祈在鉛球項目二連霸，鄭祈說，國小時沒有接觸田徑，國中開始練田徑，希望能發揮不同專長。鉛球項目不只是練肌力，也很重視技術，每次練習基本動作小細節不能放過，投擲要大膽，比賽時展現自信，不扭捏，落實做好每個動作。

鄭祈說，她也曾遇過低潮，會告訴自己擦乾眼淚，想起教練說的每次低潮都是朝下次成功道路邁進，也會對自己喊話「再努力一下」。

八年級的施妘臻同樣在鐵餅拿下二連霸，施妘臻說，國小時曾經練鉛球，教練看到她的爆發力和協調性，後來練習鐵餅，鐵餅需旋轉比較難，很重視細節，反覆練習，將動作確實做好，也告訴自己不要因此害怕，練習田徑也累積自信心，未來希望朝運動員發展。

七年級的楊思俞第一次參加標槍項目，拿下冠軍，她說，國小時投過壘球，後來在教練建議下練習標槍，「標槍困難在出手點的時機」，要拿捏好距離，太低，太高都不行。

八年級鄭安晴在1500公尺第2名、3000公尺第2名、八年級李璇在200公尺第5名；崇文國中田徑女力爆發，學生們有的取得全中運資格，將全面備戰4月的全中運。

屏東縣內埔鄉崇文國中田徑隊表現亮眼，女力爆發囊括國中女子組3金，學生鄭祈（左）拿下鉛球金牌、施妘臻（右）獲鐵餅金牌，楊思俞（中）首次參賽在標槍項目奪金。記者劉星君／攝影
屏東縣內埔鄉崇文國中田徑隊表現亮眼，女力爆發囊括國中女子組3金，學生鄭祈（左）拿下鉛球金牌、施妘臻（右）獲鐵餅金牌，楊思俞（中）首次參賽在標槍項目奪金。記者劉星君／攝影

教練 運動 金牌

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