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新北New StartUp創業挑戰賽 最高獎2萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北教育局攜手青年局、在地7大學創新育成中心，合辦新北高級中等學校New StartUp創業挑戰賽。圖／教育局提供
新北教育局攜手青年局、在地7大學創新育成中心，合辦新北高級中等學校New StartUp創業挑戰賽。圖／教育局提供

新北市教育局攜手青年局、在地7所大學創新育成中心，合辦新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽，即日起接受報名。教育局說比賽採3階段，最終於10月評選，最高可獲獎金2萬，總獎金達9.5萬，盼培養高中職生規畫、執行、團隊管理素養。

新北教育局說，透過創業挑戰賽培養高中職生在求學階段，有規畫執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，也可豐富學習歷程；此外，競賽整合7所大學創新育成中心資源，未來升學可持續運用，若想先就業、創業，也可利用青年局青創基地資源，從高中就先奠基創業基礎。

創業挑戰賽計畫採三階段，第一階段初審為書面審查；第二階段比照募資大會，需向業界資深經理人報告創業計畫，從中擇優錄取執行企畫，每組補助5000元，可在市集、網站或其他社群實踐；最後是成果發表，預計10月評選決賽獎項，金拓獎每件最高獎金2萬、銀拓獎每件1萬、銅拓獎每件5000元，總獎金高達9.5萬。

承辦競賽的泰山高中校長孔令文說，藉競賽讓學生有發揮創意管道，可在求學階段先試著實踐創業想法。歡迎新北高中職學生組隊參加，報名至3月15日下午5點，可至泰山高中校網「新北市New StartUp創業挑戰賽專區」下載（https://www.tssh.ntpc.edu.tw/home）。

創業 教育局

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