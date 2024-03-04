泰山高中機器人戰隊 遠征美國LA世界大賽

世界級頂尖國際性賽事FRC(FIRST Robotics Competition)機器人大賽，在嚴格的競賽規則、有限的時間和資源下，學生團隊設計團隊「品牌」、磨練團隊跨域知識整合專業技能、建造和編程工業規模機器人的挑戰，發想設計並建造出能夠完成特定任務的機器人，與各國競爭對手進行一場艱難、刺激的實況比賽。

泰山高中近年來在全國工業類科學生技藝競賽屢獲金手獎殊榮，其中機器人、機器手臂技術、汽車噴漆項目更勇奪前三名、成績斐然。孔令文校長期待藉由普通科文創設計軟實力與工業類科硬底子專業技術，籌組並打造新北市泰山FRC-9564旗艦奪冠夢幻戰隊，預計於2024年度3月中下旬將前往美國加州地區參加FRC競賽week3洛杉磯區域賽。

泰山高中FRC團隊學生成員多數為第一次參賽，獲得太平洋電線電纜公司冠名及其他企業資源贊助，除募得企業贊助與上場競賽外，團隊還必須發揮創造力、機械設計及製作、機電控制、安全規劃、程式設計控制、數據分析、大眾傳媒行銷公關等質量體現，期待學生發揮團隊合作，能夠旗開得勝，為國爭光。

泰山FRC-9564戰隊導師王順泰，帶領著來自不同科別與不同專業屬性的學生，培養學生資訊科技、自動自發、獨立思考以及解決問題的基礎能力，積極為泰山FRC團隊儲備戰鬥比賽能量。爰此，在2023年度新北市高中FRC新生盃競賽中，泰山團隊憑著一股拚勁，初生之犢，勇奪冠軍。

隊長高二癸鄭勛懋表示隊員分別來自普通科、電子科、電機科、機械科，成員組成多元複雜，創隊初期因為學習背景的差異，幾乎無法完全融合，但經過新生盃及幾場熱身賽的磨合歷練後，隊員們已能展現合作無間的完美默契。

高二丙王姿婷提到隊徽設計，表示泰山FRC戰隊「品牌」設計的發想，因為學校依山而建，故設定山形為主要基底，並選擇排灣族的山神百步蛇作為隊徽的重要圖騰，取其獨立、安定與和平的精神象徵，期待隊員能發揮團隊分工、專業合作精神。